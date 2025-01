R$ 1 MILHÃO EM PRÊMIOS

Saiba se seu bilhete concorre no sorteio de janeiro da Nota Premiada Bahia

Mais de 813 mil participantes inscritos estão habilitados

Esther Morais

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 07:25

Nota premiada Bahia Crédito: Divulgação

Os participantes da Nota Premiada Bahia já podem consultar os bilhetes que irão concorrer no sorteio de janeiro da campanha, que será realizado no próximo dia 30. Para verificar, é necessário acessar o site da Nota Premiada, fazer login, escolher a opção Minha Conta/Bilhetes e filtrar a busca pelo mês.

O sorteio irá considerar os bilhetes de compras devidamente associadas ao CPF dos participantes, realizadas ao longo do mês de dezembro. Ao todo, os prêmios somam R$ 1 milhão: são 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), responsável pela campanha Nota Premiada Bahia, mais de 813 mil participantes inscritos estão habilitados a concorrer aos prêmios todos os meses. Para participar e concorrer, basta fazer o cadastro no site e pedir a inclusão do CPF na nota fiscal a cada compra realizada. O resultado do sorteio de outubro será divulgado no site da Sefaz e nas redes sociais.

Entenda como funciona o Nota Premiada

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão, as entidades por ele escolhidas recebem pontos a serem revertidos em repasses financeiros.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas pelos participantes transformam-se em repasses em dinheiro entre as filantrópicas ativas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 538. O valor repassado a cada quadrimestre para as instituições é de R$ 5 milhões.