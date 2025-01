PREMIAÇÃO EM DINHEIRO

Confira o calendário de sorteios de 2025 da campanha Nota Premiada Bahia

Cada mês terá sorteios com um prêmio de R$ 100 mil e outros 90 de R$ 10 mil

Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 08:16

Moradora de Ipiaú ganha prêmio de R$ 100 mil na Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/Ascom Sefaz-BA

O calendário com as datas de realização dos sorteios da Nota Premiada Bahia para o ano de 2025 já foi divulgado. O primeiro acontecerá em 30 de janeiro, quando concorrem os consumidores cadastrados na Nota Premiada que fizeram compras com a inclusão do CPF na nota ao longo do mês de dezembro de 2024.

Em 2025, serão realizados 12 sorteios regulares, cada qual distribuindo um prêmio de R$ 100 mil e outros 90 de R$ 10 mil. Haverá ainda o sorteio especial de R$ 1 milhão para um único ganhador, agendado para 17 de julho.

Para participar da campanha, basta se cadastrar uma única vez no site da Nota Premiada Bahia e, a partir da inscrição, inserir na nota fiscal o CPF cadastrado, a cada compra realizada. Para os sorteios regulares, são considerados os bilhetes gerados a partir das compras realizadas no mês anterior. Para o sorteio especial, contam todos os bilhetes gerados entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025.

Confira detalhes do calendário de sorteios de 2025 da campanha Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação / Sefaz - BA

No momento da inscrição, os participantes ainda escolhem até duas instituições filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área de saúde e outra da social, para compartilhar suas notas fiscais sempre que o CPF for inserido na nota. Os pontos contam por igual para ambas as entidades, a cada nota emitida. A cada quadrimestre, a pontuação referente às notas fiscais compartilhadas é revertida em repasses financeiros de R$ 5 milhões para distribuição entre essas entidades.

A Nota Premiada Bahia conta atualmente com mais de 810 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 5.504 pessoas, das quais 3.317 moram na capital, 2.184 no interior e três fora do estado.