CONCURSO UNIFICADO

Salas esvaziadas e prova 'tranquila': o que os baianos acharam do 'Enem dos Concursos'

Prova foi aplicada neste domingo (18) em todo o Brasil

Maysa Polcri

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 18:54

Prova foi realizada neste domingo (18) Crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasil

Baianos que realizaram o Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que ficou conhecido como o "Enem dos Concursos", se surpreenderam com a ausência de candidatos nos locais onde a prova foi aplicada. Os relatos de salas esvaziadas se acumulam entre os concurseiros, inclusive nas redes sociais. Integrantes do Governo Federal admitiram a alta taxa de abstenção, mas disseram que ausências eram previstas.

Das 120 pessoas incritas para fazer a prova na sala onde João Pedro Nascimento Sousa, de 23 anos, estava, apenas 60 compareceram. O jovem fez o concurso na Universidade Salvador (Unifacs), na Avenida Tancredo Neves. "Eu não notei o esvaziamento com os olhos por ser um local apertado. Mas um fiscal me contou que o número de ausentes foi bem alto. Na minha sala, de 120 inscritos tinham apenas 60. Pelo relato dele, aconteceu a mesma coisa em outras turmas", comentou.

Até a publicação desta reportagem, o balanço com os dados sobre a aplicação ainda não havia sido divulgado pelo Governo Federal. Durante a tarde, no entanto, Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, disse que a abstenção ficou alta, mas dentro do previsto pelo governo.

“A abstenção nos concursos públicos é uma coisa alta; a gente viu isso recentemente no concurso do Banco Central, que teve uma uma taxa muito alta de abstenção mesmo sendo um concurso caríssimo”, disse a ministra à imprensa durante a tarde. O concurso citado por ela teve abstenção de 62,2% dos inscritos.

Aos 69 anos, o baiano Jair Pitta foi um dos que realizou a prova em Salvador. Ele também notou a ausência de muitos candidatos no Colégio Nossa Senhora da Conceição, em Brotas. "Na minha sala, pelo menos metade das pessoas faltaram", disse. O sentimento foi compartilhado por Carlos Eduardo Faria, 17. "As salas estavam vazias, ouvi vários fiscais falando que tinha pouca gente. Colegas que fizeram em outros colégios acharam vazio também", comentou o jovem que fez a prova no Colégio Cândido Portinari, no Costa Azul.

Prova tranquila

A semelhança do Concurso Público Nacional Unificado com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também foi percebida pelos candidatos. "Foi uma prova tranquila, achei o tema da redação simples, muito parecido com o Enem, então já estava acostumado", comentou Carlos Eduardo.

O tema da redação foi "Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira?". Apenas candidatos que concorrem às vagas que exigem ensino médio fizeram a redação.

Para Yasmin Oliveira, a prova do período da manhã foi mais tranquila do que a segunda, aplicada após o intervalo. "A prova da manhã foi bem fácil. A da tarde foi mais ou menos, tinham coisas que, como eu não estudei, não sabia responder, mas deu para fazer por dedução", comentou.

"Eu achei uma prova tranquila, acredito que quem se dedicou de verdade nos últimos meses vai se dar muito bem. Poucas questões conteudistas, muitas baseadas em bom senso e conhecimento básico dos assuntos, tirando uma outra, mas nada de outro mundo", falou João Pedro.

Na Bahia, mais de 162 mil pessoas se inscreveram para fazer o exame – o maior quantitativo do Nordeste –, que dá a chance de concorrer a uma das 6.640 vagas para 21 órgãos públicos em todos os estados do Brasil.