Salvador chega a 21,5 mil novos postos de trabalho em 2024

Saldo triplicou em relação ao ano passado

Da Redação

Publicado em 30 de maio de 2024 às 15:18

Emprego em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom

Salvador mantém o ritmo crescente de geração de empregos e segue na liderança no Norte e Nordeste, conforme apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29). No acumulado do ano, a capital baiana registra saldo positivo de 21.538 novos postos de trabalho, o triplo em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram criadas 6.446 vagas.

No mês de abril, foram 3.250 novas vagas de emprego criadas em Salvador, de acordo com o Caged. Em 2024, além de liderar no Norte e Nordeste, Salvador está na quarta posição entre as capitais que mais geraram oportunidades de trabalho, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

No acumulado do ano, entre janeiro e abril, Salvador já registra um aumento de 234% em relação aos novos postos de trabalho criados em relação ao mesmo período de 2023. Em comparação com abril do ano passado, o aumento foi de quase 50% – naquele mês, foram 2.170 vagas de trabalho, contra 3.250 agora.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Mila Paes, atribui o resultado positivo a uma série de políticas implementadas pela Prefeitura ao longo dos últimos anos. Ela destaca três pontos principais: desburocratização, o que tem fomentado a atividade econômica; capacitação, o que proporciona oportunidades gratuitas de capacitação para a população; e a atração de novos negócios.

“Nós criamos o programa Invista Salvador, que já vem dando resultados muito positivos. Já promovemos atendimentos a mais de 40 empresas e viabilizamos, por meio do programa, a chegada da gigante francesa Leroy Merlin, que gera centenas de empregos diretos e indiretos. Além disso, temos programas de capacitação de mão de obra, como o Treinar Pra Empregar, que já beneficiou quase 60 mil pessoas”, salientou.