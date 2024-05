EMPREGOS E SOLUÇÕES

Empresas de diferentes áreas abrem vagas de emprego e somam mais de 100 oportunidades

Posições envolvem setores como comercial, engenharia, informática, industrial e comunicação

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 09:00

Em um cenário com tantas possibilidades e inovações surgindo no mercado, diferentes companhias estão abrindo novas vagas de emprego para várias áreas. Somente em fevereiro deste ano, foram criados no Brasil 306,1 mil oportunidades com carteira assinada, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Conheça abaixo algumas oportunidades:

Intelbras

A Intelbras, empresa brasileira desenvolvedora de tecnologias com mais de 48 anos de história, está com dezenas de vagas abertas para cargos como: Analista de Desenvolvimento de Mercado, Instrutor de Treinamento Técnico, Executivo de Vendas, Montador, Engenheiro de Segurança do Trabalho, entre muitos outros. Além de vagas para trabalhar em São José e Tubarão (SC), a companhia também oferece oportunidades em outras cidades, como Rio de Janeiro (RJ), Santa Rita do Sapucaí (MG) e São Paulo (SP). Para se candidatar, basta profissionais acessarem a página da Intelbras no LinkedIn ou fazerem o cadastro no Portal do Candidato.

SH

A SH, empresa brasileira desenvolvedora de soluções inovadoras para o setor de construção civil, especializada em locação de equipamentos de engenharia para estruturas, está com mais de 70 vagas abertas para diversas áreas em todo o país como: Ajudante de Operações, Apontador, Assistente de Qualidade, Assistente Administrativo, Assistente de Informática, ASTEC I, Conferente, Eletromecânico de Manutenção, Estagiário, Gestor de Contratos, Operador de Mesa de Corte, Operador de Produção, Projetista I, Soldador e Trainee Comercial. Para inscrições basta acessar o sitehttps://sh.com.br/pt/trabalhe-conosco/.

C&M Software

A C&M Software, multinacional brasileira que oferece tecnologias para o mercado financeiro e setor de meios de pagamento está com as seguintes vagas abertas: (1) Analista de Redes Sociais Júnior, (1) Analista de Marketing Júnior, (1) Operador de Computador, e (3) Executivos de Conta (Comercial). Todas as oportunidades são para atuação 100% presencial em Alphaville (SP). Currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected]

Grupo Trama Reputale