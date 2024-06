PRIMEIRO LUGAR

Salvador conquista categoria principal do Prêmio Band Cidades Excelentes

O prêmio reconhece bons exemplos de gestão pública no país

Da Redação

Publicado em 6 de junho de 2024 às 22:01

A capital venceu o Prêmio Band Cidades Excelentes Crédito: Valter Pontes/ Secom

Salvador vence a categoria principal do Prêmio Band Cidades Excelentes. A iniciativa reconhece os bons exemplos de gestão pública em todo o país.

Além do prêmio principal, a capital baiana ainda ficou em primeiro lugar na categoria Governança, Eficiência Fiscal e Transparência e na terceira posição em Educação. Outras quatro categorias são avaliadas pela iniciativa: Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico; e Ordem Pública.

A solenidade de divulgação dos vencedores ocorreu na quarta-feira (5), na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), no CAB, e contou com a presença do prefeito Bruno Reis e das secretárias municipais da Fazenda, Giovanna Victer, e da Comunicação, Renata Vidal. Os gestores de cidades baianas finalistas da premiação também estiveram presentes.

“Depois desse período como prefeito, a minha sensação é de dever cumprido, porque todos os títulos que nós alcançamos, tivemos a capacidade de manter. E ganhamos diversos outros títulos, a exemplo, hoje, nessa noite, do Prêmio Band Cidades Excelentes, na premiação máxima. É uma premiação que reconhece, de forma justa, os avanços da gestão”, relatou Bruno Reis, prefeito de Salvador.

O gestou também relembrou que a capital conquistou a categoria A+ da Capacidade de Pagamento (Capag) pela primeira vez, que é avaliada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Citou, ainda, os avanços da capital baiana ao longo dos últimos anos, ao destacar que, há quatro anos, a receita do município era de cerca de R$8 bilhões, em 2024, o número crescerá para R$12 bilhões.

“Nós conseguimos aumentar em 50% o nosso orçamento sem aumentar imposto. Como é que você conseguiu isso, prefeito? Com eficiência arrecadatória, evitando evasão fiscal, adotando uma série de medidas para que a gente pudesse efetivamente cobrar o tributo de forma justa e com desenvolvimento econômico, com crescimento econômico”, afirmou.

O Prêmio Band Cidades Excelentes celebra os melhores desempenhos nos seis tópicos avaliados pelo Índice de Gestão Municipal (IGMA), baseado na evolução de 2021 a 2024. Para a avaliação, são usados conceitos de big data que reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial.