Salvador conquista pela primeira vez nota máxima em índice do Tesouro Nacional que avalia gestão fiscal

Anteriormente, a cidade havia conquistado, seis vezes consecutivas, nota ‘B’ no índice.

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 16:46

Salvador se manteve como referência no país na área contábil e fiscal e conquistou pela primeira vez nota máxima no índice da Capacidade de Pagamento (Capag), promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Divulgado nesta sexta-feira (10), o cálculo publicado anualmente consagrou a capital baiana como ‘A+’.

O feito inédito foi possível graças ao ótimo desempenho nos três indicadores avaliados pelo Capag e a consistência da informação encaminhada ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), divulgada por meio do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal. Anteriormente, a cidade havia conquistado, seis vezes consecutivas, nota ‘B’ no índice.

O índice do Tesouro Nacional considera os indicadores ‘Endividamento’, que afere o tamanho da dívida relativa à receita corrente líquida e a capacidade do ente federativo de cumprir suas obrigações financeiras ao longo prazo; ‘Liquidez Relativa’, responsável por aferir o nível das obrigações financeiras em relação a disponibilidade de caixa; e ‘Poupança Corrente’, que aponta à relação entre despesas e receitas correntes.

“Este é um marco histórico para nossa cidade e reflete o compromisso da nossa administração em garantir uma gestão eficiente e transparente dos recursos públicos. Essa conquista é resultado de um trabalho árduo e dedicado de toda a equipe da Prefeitura, que tem se empenhado na busca pela eficiência e pela responsabilidade na gestão dos recursos”, ressaltou o prefeito Bruno Reis.

Ele ainda ressaltou que, graças a essa gestão responsável, a capital baiana conseguiu assegurar recursos para a execução de obras históricas, como o BRT, que tem transformado a mobilidade urbana em nossa cidade, além de investimentos robustos nos serviços essenciais, como saúde e educação.

“Não podemos deixar de destacar também os investimentos robustos realizados nas áreas mais carentes da cidade, visando promover a inclusão social e o desenvolvimento humano. Essas ações têm sido fundamentais para reduzir as desigualdades e melhorar a qualidade de vida dos soteropolitanos”, salientou.

“O resultado foi alcançado graças as decisões políticas acertadas do prefeito Bruno Reis, ao compromisso de todo secretariado com a cultura da responsabilidade da gestão financeira, ao legado extraordinário da gestão ACM Neto e a equipe competente e comprometida da Sefaz Salvador”, comemorou Giovanna Victer, secretária da Fazenda.

Capag - A Capacidade de Pagamento tem o objetivo de analisar a situação fiscal dos municípios que querem contrair novas operações de crédito com garantia da União, antecipando receitas e, consequentemente, políticas públicas que beneficiam os cidadãos.