Salvador cumpre meta do MEC nos anos iniciais do ensino fundamental, aponta Ideb

Relatório foi divulgado nesta quarta-feira (14), pelo Ministério da Educação (MEC)

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 08:46

Salvador ganha uma posição no Ideb Crédito: Valter Pontes/Secom

O relatório do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, divulgado nesta quarta-feira (14) pelo Ministério da Educação (MEC) apontou que Salvador cumpriu a meta e melhorou aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental.

A capital baiana teve nota de 5,3 no relatório do Ideb, com a proficiência de língua portuguesa e matemática alcançando nota 5,47, um aumento em relação a nota 5,45 registrada em 2021.

Salvador também ganhou uma posição no aprendizado nos anos finais do ensino fundamental. A rede municipal de ensino alcançou nota de 4,2 no Ideb, chegando à 18ª posição no ranking relativo as capitais do país. A aprendizagem de português e matemática no mesmo período registrou índice de 4,59.

O índice final do Ideb leva em conta tanto a proficiência quanto o indicador de rendimento. De acordo com o prefeito Bruno Reis (União Brasil), o resultado é recorrente de ações da prefeitura feitas com o objetivo de enfrentar o problema do déficit de aprendizagem causado pela pandemia.

“Eu optei por não jogar o problema para debaixo do tapete. Mesmo consciente de que isso pode implicar em algum tipo de avaliação que não seja positiva por conta do fluxo, que não foi de 100%, decidi seguir o caminho correto, de resolver essa questão. Tenho certeza de que esta era a melhor alternativa”, afirmou.

“A pandemia deixou diversas sequelas na sociedade como um todo, e a pior delas foi na educação, em especial nas redes municipais. Como nossas crianças têm pouca idade, elas tinham maior dificuldade de aprender por videoaula e de absorver conteúdo digital. Na prática, elas ficaram quase três anos sem aula, e naturalmente esqueceram o que aprenderam e deixaram de aprender”, acrescentou.

Em 2024, a prefeitura direcionou R$2,7 bilhões do seu orçamento para a Educação, o maior volume de investimentos da história de Salvador. Além de custear as ações do programa, o município reforçou a equipe da rede municipal com cerca de 1,2 mil educadores contratados apenas nos últimos 18 meses.

Ideb na Bahia

Já a Bahia não conseguiu cumprir a meta. Os dados divulgados pelo MEC apontam que a Bahia está longe de alcançar as metas estabelecidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb).O estado baiano deveria ter alcançado uma nota de 4,5 para o Ensino Médio, que é de responsabilidade do governo estadual, mas obteve apenas 3,7.

O índice divulgado, nesta quarta-feira, mostrou que a Bahia cresceu somente dois décimos em relação ao Ideb de 2021, quando o estado registrou a nota de 3,5.