Salvador deve ter céu nublado e chuvas fracas no início de julho

Salvador deve ter predominância de céu nublado e chuvas fracas durante a primeira semana deste mês. Segundo a Defesa Civil (Codesal), a presença de uma massa de ar quente e seca deixará o tempo firme. "Porém a atuação de ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico causará chuvas", ressalva o órgão.



Entre esta terça (4) e a quinta-feira (6), a previsão é que haja céu parcialmente nublado, com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Entre a sexta (7) e o domingo (9), espera-se céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas a qualquer momento. As temperaturas devem variar entre 22 ºC e 29 ºC.