Salvador é a cidade mais inteligente do Nordeste e a 9ª do país

Capital baiana ocupa 7ª posição em tecnologia e informação no Brasil e o 11ª lugar em urbanismo e empreendedorismo

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 16:00

Bruno Reis durante o evento Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O Connected Smart Cities, fórum das cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, foi realizado nesta quinta-feira (18), em Salvador, e a apresentação dos dados deixou os soteropolitanos bem na fotografia. O município é o mais desenvolvido nessas áreas no Nordeste, o 5º entre aqueles com mais de 500 mil habitantes no país e o 9ª entre os 656 pesquisados, todos com mais de 50 mil moradores.

Durante o evento, realizado no Centro de Convenções, na Boca do Rio, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) apresentou um panorama do cenário na capital e anunciou R$ 100 milhões na implantação do Centro de Comando de Operações (CCO), que começará a ser construído nas próximas semanas no Subúrbio Ferroviário. Ele também comentou o motivo de Salvador liderar o setor de inteligência.

"Isso ocorre por conta de todos os recursos que hoje temos nas áreas de tecnologia e inovação através de uma série de dados, desde a produção de startups, aceleradora e incubadoras de negócios, passando por uma série de investimentos que levaram Salvador a ser a primeira cidade na área de tecnologia e inovação do Nordeste, a 9ª do Brasil, e vamos perseguir essa primeira posição no país", afirmou o gestor.

Bruno Reis apresentou ações já realizadas pela Prefeitura nesta área, como a distribuição de tablets e chromebooks nas escolas municipais, criação do Hub no Comércio e de uma política de incentivos fiscais para atrair startups e outras empresas de tecnologia. Foi destacado também a criação do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI), que reúne 75 programas e 50 objetivos, prevendo R$ 5 bilhões em investimentos em inovação na capital baiana.

A CEO e idealizadora Necta e Connected Smart Cities, Paula Faria, destacou as premiações e cursos criados pela organização para incentivar o desenvolvimento de práticas inteligentes, sustentáveis e conectadas, e apontou a posição da capital baiana nesse debate.

"Salvador foi reconhecida como a cidade mais inteligente e conectada do Nordeste e a 9ª do país, e também foi reconhecida com o selo de boas práticas de cidades inteligentes. Além da Connected Smart Cities, essa foi a primeira vez também que tivemos uma participação expressiva da Prefeitura no evento com apresentação de projetos e palestras", explicou Faria.

Segundo os dados da organização, Salvador ocupa 7ª posição em tecnologia e informação no país, o 11ª lugar em urbanismo e empreendedorismo, e 18ª em governança. A capital baiana é a 19ª em mobilidade, 35ª em saúde e 40ª em meio ambiente. Em educação, economia e segurança os soteropolitanos ficaram fora dos 100 primeiros colocados.

CCO

Sobre a construção do Centro de Comando de Operações (CCO), o prefeito informou que o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe aprovou o contrato. Após a assinatura, será necessária a aprovação do Senado e, depois, as obras terão início. Todos os serviços do município serão controlados e operados a partir deste grande CCO, como o sistema de trânsito, o transporte público, a limpeza pública, as câmeras de monitoramento e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Connected Smart Cities em Salvador tem uma temática especial, voltada para discutir as políticas públicas das cidades do Nordeste em tecnologia e inovação. O evento tem como público-alvo prefeitos, secretários e outras lideranças dos setores público e privado que comandam ações voltadas para o desenvolvimento das Cidades Inteligentes. Ao longo desta quarta-feira, serão 28 horas de conteúdo em seis palcos simultâneos, contando com 18 painéis e mais de 100 palestrantes.

Confira ações de tecnologia e inovação implantadas pela prefeitura:

Distribuição de 140 mil tablets, um para cada estudante do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e de um chromebook para cada professore da rede municipal, todos com pacote de dados de acesso à internet;

Implantação de salas de informática em todas as escolas e introdução no aprendizado o uso de plataformas como o AVA e o Tech4Kids, de letramento digital;

Implantação de 800 km de fibra óptica, conectando prédios públicos à internet de alta velocidade e oferecendo wi-fi gratuito à população;

Criação do Hub no Comércio, um ambiente de negócios;

Criação de política de incentivos fiscais para atrair startups e outras empresas de tecnologia;

Construção do Centro de Comando de Operações (CCO), no Subúrbio Ferroviário, para concentrar todos os serviços do município;

Criação da Escola Digital de Salvador em parceria com o Senai Cimatec no Centro Histórico e do Hub do Subúrbio. O projeto está em andamento;

Confira as cidades mais inteligentes do Nordeste:

Salvador

Fortaleza (CE)

Recife (PE)

Aracaju (SE)

João Pessoa (PB)

Teresina (PI)

Maceió (AL)

Eusébio (CE)

Jaboatão dos Guararapes (PE)

Confira as cidades mais conectadas do país:

Florianópolis (SC)

Curitiba (PR)

São Paulo (SP)

Belo Horizonte (MG)

Niterói (RJ)

Barueri (SP)

Vitória (ES)

Santos (SP)

Salvador