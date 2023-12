Salvador é destaque em programa da CNN que aborda história, cultura e personagens da cidade

A cidade de Salvador foi tema do programa CNN Viagem & Gastronomia, exibido pelo canal CNN Brasil neste sábado (9) e explorou o que a cidade oferece a quem a visita. Apresentado por Daniela Filomeno, foram abordados pontos históricos e hospedagens únicas da primeira capital do país. Também foram abordados o ambiente inigualável onde literatura, religiosidade e heranças afro-brasileiras andam lado a lado. "Para o programa, fiz um giro histórico por pontos turísticos que contam um pouco mais da nossa história, assim como fugi do óbvio em passeios surpreendentes pela casa de Jorge Amado e na Ilha dos Frades", conta Daniela.

Seja nas ladeiras do centro histórico ou ainda nas ilhas da Baía de Todos os Santos, Salvador cultiva uma rica herança cultural. Exemplo disso é o roteiro abordado por Daniela. Ela listou cinco locais imperdíveis para descobrir um pouco da história da capital baiana. Além dos pontos históricos, também aparecem no programa locais como o Farol da Barra, com resquícios do século 17, a Igreja Nosso Senhor do Bonfim, com suas fitinhas coloridas amarradas no gradil cheias de pedidos, a Catedral de Salvador, igreja-mãe da cidade, o Museu de Arte Sacra e o Palácio do Governador, antiga sede do governo da Bahia.