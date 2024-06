Salvador e RMS registram recorde de adolescentes mortos a tiros no mês de maio

De acordo com Fogo Cruzado, sete mortes do tipo foram registradas

O balanço da violência armada no mês de maio em Salvador e Região Metropolitana (RMS), feito pelo Instituto Fogo Cruzado, apontou um novo recorde negativo de violência. Nos 31 dias do mês, sete adolescentes foram mortos a tiros na capital e em cidades que estão ao seu redor. Este é o maior registro de mortes de vítimas nessa faixa etária em um mês desde julho de 2022, quando o instituto começou a monitorar tiroteios, mortos e feridos por arma de fogo na região.

Das sete vítimas, seis foram baleadas na cidade Salvador e uma no município de Dias D’ávila. Os adolescentes foram mortos em situações distintas. Enquanto a vítima de Dias D’ávila foi executada na porta de casa, houve um caso dentro da residência de uma das vítimas, outro em que o adolescente ainda estava com a farda do colégio, e um em que o menor foi alvejado com mais de dez tiros.