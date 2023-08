Salvador ganha espaço para criação de conteúdos digitais

Crédito: Divulgação

Um espaço para criação de conteúdo foi inaugurado em Salvador pela California Media House, nesta terça-feira (22). A estrutura se junta a uma rede de espaços espalhados pelo país em cidades como Fortaleza, Rio e São Paulo. Na capital baiana, o local fica à beira da Baía de Todos os Santos, no Comércio.



O espaço se converte em estúdios com 2,5 mil m² e conta com desdobramento de até 30 cenários. A expectativa é atrair marcas e parceiros com investimento superior a R$ 60 milhões nos próximos 3 anos. A empresa projeta lançamento anual de mais de 5 mil conteúdos originais.

"O nosso papel é acelerar e dar visibilidade a economia criativa do nordeste, gerando valor para uma região que transpira criatividade e tem a cultura como um dos seus principais expoentes. Sabemos o quão importante é investir no conteúdo e na estratégia digital como o caminho para concretizar essa transformação. Vamos atuar no fomento à capacitação e infraestrutura de ponta, além de nos posicionar como meio de conexão entre criadores, projetos e marcas, incluindo as big-techs”, diz Bruno Duarte, CEO da California Media House.

No catálogo de serviços do Doca1, é possível encontrar atuação em gestão de plataformas de conteúdo, produção musical, captação de patrocínios, gestão de carreira, programas de aceleração, formação e uma extensa grade de conteúdos, que inclui um programa de auditório semanal, podcasts de música e comédia, batalhas de rima, videoclipes, documentários sobre novos artistas, sessions musicais e conteúdos voltados para a geração Z.