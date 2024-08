CIDADE EM MOVIMENTO

Salvador inaugura nova academia ao ar livre na Boca do Rio

Além disso, novo campo com grama sintética foi entregue em Nova Brasília

Da Redação

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 14:10

Academia da Boca do Rio Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Uma nova academia ao ar livre foi inaugurada neste domingo (25) na Boca do Rio - é a sétima unidade do tipo em Salvador. Além disso, um campo com grama sintética que passou por requalificação foi entregue em Nova Brasília. As entregas foram realizadas de forma simbólica com as presenças do titular da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.

A Academia Salvador Boca do Rio funciona ao ar livre na Avenida Otávio Mangabeira, ao lado do Complexo Tenístico da cidade. O equipamento oferece acesso gratuito a aulas de musculação e aulas coletivas conduzidas por profissionais especializados.

Para participar, os interessados devem realizar agendamentos através do aplicativo MUDE, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Cada aluno pode agendar até duas aulas por dia de modalidades distintas, devendo apresentar documento com foto para acesso.

Esta é a segunda Academia Salvador entregue em uma semana – na última quinta-feira (22), foi a vez da unidade Calabar ser instalada no Chame-Chame. Com isso, a capital baiana passa a contar com sete instalações do tipo espalhadas pela cidade. As outras localidades beneficiadas são Dique do Tororó, Cajazeiras X, Mané Dendê, Imbuí e Itapuã. Até o final do ano, a prefeitura planeja instalar um total de 20 academias.

"Estes equipamentos não apenas promovem a prática de atividade física, mas também se tornam centros de inclusão social. Por exemplo, na academia da Arena Pronaica, em Cajazeiras X, algumas turmas organizam um café da manhã de confraternização às sextas-feiras. Isso demonstra como um único equipamento pode beneficiar a população com diversas políticas públicas, promovendo esporte, lazer, saúde, inclusão social e fortalecimento dos vínculos comunitários. Em apenas dois meses, já beneficiamos mais de 4 mil pessoas”, diz o titular da Sempre, Júnior Magalhães.

Horários de funcionamento da Academia Salvador

- Unidade Boca do Rio:

Segunda a sexta-feira: 5h30 às 9h30; 17h às 21h

Sábado: 6h às 10h

Domingo: Fechado

- Unidade Calabar:

Segunda a sexta-feira: 5h30 às 9h30; 17h às 21h

Sábado: 6h às 10h

Domingo: Fechado

- Unidade Itapuã:

Segunda a sexta-feira: 5h30 às 9h30; 17h às 21h

Sábado: 6h às 10h

Domingo: Fechado

- Unidade Dique do Tororó:

Segunda a sexta-feira: 5h30 às 9h30; 17h às 21h

Sábado: 6h às 10h

Domingo: 6h às 9h

- Unidade Cajazeiras:

Segunda a sexta-feira: 6h às 10h; 17h às 21h

Sábado: 6h às 10h

Domingo: Fechado

- Unidade Mané Dendê:

Segunda a sexta-feira: 6h às 10h; 17h às 21h

Sábado: 6h às 10h

Domingo: Fechado

- Unidade Imbuí:

Segunda a sexta-feira: 5h30 às 9h30; 17h às 21h

Sábado: 6h às 10h

Domingo: 6h às 9h

Arenas

Campo foi entregue após intervenção Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

As intervenções na Arena 29 de Março envolveram reforma do campo, com implantação de base para grama sintética, construção de banco de reservas e vestiário e instalação de iluminação em LED, dentre outras melhorias. De acordo com Júnior Magalhães, a intenção é chegar a 100 campos com grama sintética espalhados pela cidade até o fim deste ano.