TRANSPORTE

Salvador ganha novos ônibus com ar-condicionado; veja onde eles estarão

Entrega foi realizada nesta quinta-feira (20)

Dez novos ônibus com ar-condicionado foram entregues pela prefeitura de Salvador nesta quinta-feira (20). Os veículos contam com motor menos poluente, o Euro IV. Eles serão distribuídos em linhas que atendem a região de Pirajá, incluindo as áreas do Conjunto Pirajá, Rua Velha e Estação Pirajá. >