Salvador ganhará edifício residencial com ponte de vidro ligando duas torres

Um condomínio residencial em Salvador terá uma ponte de vidro que ligará duas torres. Chamada de Sky Bridge na área de arquitetura, a passarela terá 12 metros, com uma área total de de 260m² e ficará a 45m do chão. Ela ligará a piscina à academia do LIT 760, empreendimento que tem previsão de entrega para julho de 2025, no bairro de Jardim de Alah.



De acordo com a GRP Empreendimentos, responsável pelo edifício, esta será a primeira ponte de vidro que ligará duas torres na Bahia. O projeto é de Ricardo Farias, profissional que venceu o Prêmio Ademi na categoria Arquiteto do Ano na edição deste ano.

O empreendimento oferecerá plantas com um e dois quartos. O condomínio possui áreas de convívio, coworking com mais de 200 m² e salas de reunião, piscina no pavimento superior com vista para o mar, academia, pet place, lavanderia compartilhada, mercado autônomo, horta e vagas com carregador elétrico.

“O condomínio residencial foi idealizado em 2019, quando o conceito de moradia compacta estava chegando no mercado imobiliário de Salvador. Com a pandemia e uma nova percepção sobre como se utiliza os espaços residenciais, a proposta do condomínio se ajustou à nova demanda e as áreas comuns de entretenimento e lazer foram pensadas como uma extensão da moradia de um apartamento compacto”, conta Renan Abreu, CEO da GRP Empreendimentos, em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.