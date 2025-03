LEITURA

Salvador inicia campanha de arrecadação de livros para projeto de incentivo à leitura

Livros podem ser trocados entre 4 e 26 de abril

Entre os dias 4 e 26 de abril, a população de Salvador poderá participar da 4ª edição do projeto #CirculeUmLivro, uma iniciativa que estimula a troca gratuita de livros na Biblioteca Central do Estado da Bahia (Barris) e no Shopping Center Lapa. >