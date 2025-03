ABRAÇO ÀS DIFERENÇAS

Evento reúne lançamento de livro e peça teatral sobre autismo nesta quarta (26)

Programa Pililim Autista acontece no Teatro da Cidade, na Paralela, a partir das 19h

O Teatro da Cidade, na Paralela, vai ser palco do lançamento do Programa Pililim Autista, nesta quarta-feira (26), a partir das 19h. O projeto vai reunir lançamento de livro, apresentação teatral e uma homenagem. >

Os escritores Ray Gramacho e Kaká Freitas vão lançar o livro "Pililim, uma minhoca autista", que narra uma jornada especial da minhoca Pililim e sua família, e suas descobertas sobre a importância de aceitar e abraçar as diferenças. >

"A confecção do livro foi um processo independente e colaborativo. Juntos, trabalhamos em cada detalhe, desenvolvendo os conceitos e garantindo a utilização de terminologias apropriadas para criar um material sensível e inclusivo", revelou Ray Gramacho.>

Ainda segundo o autor, as experiências dele como recreador e de Kaká Freitas como educadora foram combustíveis para a obra. "Hoje, o livro integra o Programa Pililim Autista, oferecendo uma experiência inclusiva que une teatro, literatura, arte e atividades psicomotoras", completou.>

Além do livro, a dupla também criou um caderno de atividades psicomotoras. O material, que também gira em torno da personagem Pililim, traz uma variedade de exercícios pedagógicos adequados para todas as idades que estimulam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. >

A saga de Pililim também virou uma peça teatral que vai ser encenada durante o evento. "Trata-se de uma fábula com uma mensagem muito bonita de como a família pode lidar com as diferenças de Pililim que é uma minhoca autista. A fábula também é de cunho ambiental, já que, seus personagens são minhocas. Esses seres invertebrados têm uma imensa importância para o eco sistema", disse Ray Gramacho.>