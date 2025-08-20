Acesse sua conta
Deli e Cia inaugura nova unidade em shopping de Salvador; confira

Marca comemora 30 anos em 2025

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 07:40

Deli e Cia do Salvador Shopping
Deli e Cia do Salvador Shopping Crédito: Divulgação

Uma das mais tradicionais delicatessens de Salvador, a Deli e Cia inaugurou uma nova unidade no Salvador Shopping. A inauguração, que aconteceu na terça-feira (19) no piso L3, marca os 30 anos da marca.

A nova unidade é um projeto do arquiteto Rafael Marques, que optou por um design minimalista e clean, onde o produto é o grande protagonista. O espaço foi pensado para destacar a diversidade de pães de fermentação natural, itens de receita própria e produtos premium que fazem parte do catálogo da Deli e Cia.

O founder da Deli e Cia, Mário Pithon, celebra a chegada ao Salvador Shopping como um passo significativo na história da marca. "São 30 anos de muita dedicação, muito esforço e proximidade com cada cliente. Neste quesito pouca coisa mudou, a gente continua agradando quem confia em nós, com receitas especiais, atendimento personalizado e sempre buscando inovar sem abrir mão da tradição. Esta nova loja é a prova de que nossa dedicação e cuidado com cada história continuam sendo a base do nosso sucesso", afirma Pithon.

A Deli e Cia convida a todos para conhecer o novo espaço e se reconectar com uma marca que é, há 30 anos, parte da mesa e do coração de Salvador.

Funcionamento Deli e Cia - unidade Salvador Shopping

Segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo: 12h às 21h

