TEA

Caminhada de Conscientização do Autismo acontece no final do mês

Terceira edição do evento será realizada no dia 30, a partir das 9h, com concentração na entrada do Alphaville I

Monique Lobo

Publicado em 20 de março de 2025 às 18:16

Evento busca conscientizar a população sobre os desafios dessas crianças e suas famílias Crédito: Divulgação

O Brasil tem, atualmente, cerca de 2 milhões de crianças diagnosticadas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para conscientizar a população sobre os desafios dessas crianças e suas famílias, acontece no dia 30 deste mês, a III Caminhada de Conscientização do Autismo. >

A concentração acontecerá na entrada do Alphaville I, às 9h, e irá reunir familiares, profissionais e apoiadores da causa. O evento tem como objetivo ampliar o conhecimento da população sobre o TEA, promovendo a inclusão e o respeito às pessoas autistas. >