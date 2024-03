GESTÃO MUNICIPAL

Salvador inicia programa de promoção à equidade de gênero nos espaços de trabalho

A Prefeitura de Salvador criou uma iniciativa para promover a valorização e o empoderamento das mulheres na cidade. Nesta quarta-feira (27) o prefeito Bruno Reis assinou um decreto que institui o programa de promoção à equidade de gênero nos espaços de trabalho da gestão. O lançamento aconteceu durante realização do primeiro Encontro Mulheres Líderes da PMS, no Hotel Fiesta, no Itaigara.

"Quando a gente compara com outras prefeituras do Brasil, não há nenhuma que tenha um percentual de mulheres maior do que o nosso. Aqui, as mulheres assumem posições de liderança e de destaque, decidindo políticas públicas que estão transformando a vida das pessoas. Este foi um compromisso meu desde o primeiro dia do nosso governo, na formação da nossa equipe”, disse o prefeito.