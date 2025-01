TEMPERATURA ALTA

Salvador participa de pesquisa internacional para mapear os impactos do calor extremo

Coleta de dados será realizada em toda área continental da cidade, além da Ilha de Maré

Salvador será o local de uma pesquisa que vai monitorar áreas com altas concentrações de calor, conhecidas como ilhas de calor. O objetivo do estudo é fortalecer as estratégias de proteção da população e dos turistas contra os efeitos do aumento das temperaturas, uma das consequências mais evidentes das mudanças climáticas.

O pesquisador e professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Bahia, Paulo Zangalli Jr, se reuniu com representantes da Prefeitura de Salvador para discutir o projeto, chamado Observatório do Calor (Heat Watch Campaign). O estudo, coordenado por Zangalli Jr, conta com o apoio da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos e será realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal e a Codesal.