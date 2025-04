INFRAESTRUTURA

Salvador recebe a 2ª edição das Caravanas da Inovação Portuária

Evento discute inovação e desenvolvimento logístico nos próximos dias 7 e 8 de maio

Donaldson Gomes

Publicado em 30 de abril de 2025 às 16:35

Terminal de Contêineres do Porto de Salvador Crédito: Arquivo Sistema FIEB

Inovar para desenvolver e impulsionar as conquistas dos portos brasileiros. Com esse propósito, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) promoverá, nos dias 7 e 8 de maio, no auditório da Fieb, em Salvador (BA), a segunda edição das Caravanas da Inovação Portuária. A iniciativa itinerante visa fortalecer e difundir a cultura da inovação no setor portuário nacional, inspirando-se no modelo das Caravanas Federativas, criadas pelo Governo Federal para estreitar a cooperação entre União, estados e municípios. >

“Ao lado da Antaq e da Hub Brasil Export, percorreremos o Nordeste brasileiro para debater a importância da tecnologia para os portos públicos e privados, além de aprimorar a governança dos nossos terminais, com foco na agenda ambiental. É de extrema relevância tratarmos de programas de sustentabilidade e da descarbonização da matriz energética portuária. Nosso objetivo é assegurar que o Brasil continue avançando no desenvolvimento econômico e social. Estamos trabalhando para que este seja o melhor ano do nosso modal”, destacou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.>

O evento também busca fortalecer a integração entre os portos e as comunidades do entorno, fomentando o desenvolvimento social local por meio de atividades portuárias. A programação inclui painéis temáticos, visitas técnicas e oportunidades de networking para impulsionar a inovação no estado da Bahia. Através de fóruns e atividades práticas, a Caravana pretende promover um ambiente de diálogo aberto, com foco nos desafios à inovação nos complexos portuários do país.>

A proposta do MPor prevê a realização de eventos em seis complexos portuários das regiões Nordeste e Sudeste ao longo de 2025. Além de Salvador (BA), os portos de Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Itaqui (MA) sediarão as próximas edições. Em fevereiro, Pernambuco recebeu a primeira Caravana, realizada no Porto Digital e no Porto do Recife, reunindo gestores, empresas, especialistas e órgãos públicos do setor portuário.>