CÂNCER DE MAMA

Salvador recebe ação com exames de mamografia gratuitos

O projeto receberá mulheres com mais de 40 anos ou antecedentes de câncer de mama na família

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 16:47

Exame de mamografia Crédito: antoniodiaz | Shutterstock

Mulheres em situação de vulnerabilidade social em Salvador poderão realizar exames de mamografia gratuitamente em ação feita pela Dasa em parceria com a ONG Américas Amigas. O projeto surgiu como uma maneira de promover a saúde feminina além do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama.

As participantes precisam ter mais de 40 anos, ou histórico de câncer de mama em parentes de primeiro grau, ou seja, pais, irmãos ou filhos, que tenham sido diagnosticados antes dos 50 anos. Para casos de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, são permitidos parentes com diagnóstico em qualquer idade. Para participar da ação e usufruir dos exames, também não é permitido que a paciente tenha prótese mamária estética.

Os exames serão realizados mediante apoio do laboratório Image. As interessadas nos atendimentos devem agendar previamente suas consultas no website https://www.americasamigas.org.br/mamografias-gratuitas, que receberá inscrições até o esgotamento das vagas disponíveis.

Em situações de nódulo ou caroço nas mamas ou axilas, a portadora terá preferência no agendamento. Além disso, serão priorizadas também as inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), sendo beneficiadas por auxílios dos governos federal, estadual ou municipal.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) mostram que, no Brasil, o câncer de mama é o mais comum entre mulheres de todas as regiões, desconsiderando tumores de pele não melanoma. São em torno de 41,89 casos por 100 mil mulheres, e até 2025, a perspectiva é de 15.690 novos casos de câncer de mama no Nordeste, 4.230, na Bahia e 1.340 em Salvador.