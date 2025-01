GAME

Salvador recebe circuito FIRE Games com atrações geek e competição que agitam shopping

A abertura da arena game itinerante será no dia 10 de janeiro, no 2° piso do Shopping da Bahia

Nilson Marinho

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 19:39

Com funcionamento de domingo a domingo, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial Crédito: Divulgação

Salvador será o palco do Circuito FIRE Games, uma arena itinerante de jogos que promete transformar o Shopping da Bahia em um centro de experiências para gamers e entusiastas da cultura geek. Com a proposta de oferecer uma experiência acessível, moderna e inclusiva, o evento será aberto ao público nesta sexta-feira (9). A arena funcionará todos os dias da semana, de acordo com o funcionamento do centro comercial. Os ingressos custam R$ 50.

Com uma estrutura de 250 m², a arena itinerante conta com 20 computadores de última geração, simuladores de corrida, consoles como PS5, Xbox, Nintendo, arcades e muito mais. Para os fãs de velocidade, os cockpits de corrida oferecem uma experiência realista, enquanto PCs e consoles de ponta disponibilizam os jogos mais recentes do mercado. Em sua capacidade total, o espaço comporta mais de 40 jogadores simultaneamente, garantindo entretenimento para toda a família.

Além das atrações, o Circuito FIRE Games realizará competições de E-sport, Cosplay e minitorneios com premiações que vão desde brindes gamers exclusivos a prêmios em dinheiro. Os desafios são projetados para engajar jogadores de todos os níveis e criar uma comunidade vibrante e apaixonada pelo universo gamer.