MERCADO FUNERÁRIO

Salvador recebe Feira Funerária a partir desta quarta (15)

Com o tema “Sentir dá o sentido”, tem início nesta quarta-feira (15) a 9ª edição da Feira Funerária Brasil, que acontecerá no Centro de Convenções de Salvador. O evento tem entrada gratuita e vai até sexta-feira (17.)

A feira, que chega pela primeira vez em terras baianas, conta com estandes, palestras e workshops sobre o universo funerário, como a discussão de inovações da área e possibilidades de abordagens mais humanizadas. Haverá também, nos estandes, exposição de objetos como as urnas funerárias.

A exposição é uma oportunidade de aprendizado para profissionais do setor do luto, estudantes de psicologia e serviço social, psicólogos, cerimonialistas, administradores de empresas funerárias, cemitérios e crematórios, fabricantes de artigos funerários, prestadores de serviços, empresas de software, e muitos outros.

Apesar da visitação ao pavilhão ser gratuita, a feira conta com experiências pagas, como a “Imersão do conhecimento com mentores”, que custa R$686,40. Há também a opção da Experiência Náutica, que inclui o translado entre o hotel e a marina, almoço com coquetel na Ilha de Maré (no Restaurante Oratório), e seguro contra acidentes durante o passeio. Essa atividade sai por R$ 1.760,00.