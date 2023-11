Salvador receberá o dobro de voos internacionais no Verão 2024

Aeroporto de Salvador. Crédito: Divulgação

Entre dezembro de 2023 e março de 2024, Salvador vai dobrar o número de voos internacionais. O anúncio foi feito pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) Marcelo Freixo, durante a abertura da Expo Carnaval Brasil, no Centro de Convenções, nesta sexta-feira (24).



Serão 602 voos na alta estação, o que representa um aumento de 101% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram 299 voos. São esperados 28.872 turistas. Os dados são referentes aos meses de dezembro de 2023 e março de 2024.

Em comparação com mesmo período no ano passado, serão 38 voos a mais para a Argentina, 39 a mais para o Uruguai, 18 novos voos para Portugal e mais 12 novos voos para Espanha.

Segundo Freixo, o aumento de voos na Bahia deve se intensificar com a internacionalização do aeroporto de Porto Seguro. "Porto Seguro vai ter ampliação do aeroporto. A Bahia vai numa crescente grande de interesse", disse.