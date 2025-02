DESTINO PROCURADO

Salvador recebeu mais de 9 milhões de turistas em 2024 e atingiu R$ 20,7 bilhões em receita no setor

Valor gerado pelo turismo da capital baiana, no ano passado, foi o maior em uma década

Monique Lobo

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 05:10

Cerca de 9,4 milhões de turistas vieram a Salvador no ano passado Crédito: Arrison Marinho/CORREIO

A cidade de Salvador registrou, em 2024, uma receita turística de R$20,7 bilhões, número cerca de 57% maior do que o registrado em 2023 (R$13,2 bilhões), e um recorde desde o início da série histórica, que começou em 2014. Os dados foram divulgados no Anuário do Observatório do Turismo de Salvador (OTS), que faz parte da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), e também revelam que cerca de 9,4 milhões de turistas vieram a Salvador no ano passado, valor acima do registrado no período pré-pandemia. >

Só entre os equipamentos localizados no Comércio e no Centro Histórico da cidade - Cidade da Música da Bahia, Museu Nacional da Cultura Afro-brasileira, Casa do Carnaval, Casa das Histórias de Salvador e Galeria Mercado – foram registrados mais de meio milhão de visitantes em 2024. >

Em 2024, nove dos doze meses do ano ultrapassaram a marca de R$1,6 bilhão em receita turística, com destaque para janeiro e novembro, que com cerca de R$2,0 bilhões gerados por mês, atingiram índices superiores aos registrados em 2019. Um dado, que segundo o relatório do Observatório, “confirma o bom momento da economia do turismo e o crescimento gradativo da procura pelo destino Salvador”. >

Já levando-se em conta a média de gastos dos turistas ao longo de um mês, os índices giraram em torno de R$1,7 bilhão, sendo superior à média mensal do ano anterior (R$1,1 bilhão em 2023) em aproximadamente 56,9%. >

Fluxo turístico>