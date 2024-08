Casa própria

Salvador registra maior alta no preço de imóveis no país

Alta de 2,44% é mais que o triplo da média brasileira no período, metro quadrado na capital baiana aumentou para R$ 6,3 mil

Flavio Oliveira

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 19:35

Salvador registrou em julho aumento de 2,44% no valor de imóveis à venda na cidade. A alta foi constatada pelo Índice Fipezap, indicador criado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios de classificados de imóveis residenciais prontos e que baliza o mercado imobiliário do país. A taxa da capital baiana no mês passado é mais que o triplo da observada na média das 56 cidades analisadas para a composição do indicador. O indicador já vinha de uma alta em junho, de 1,54%, e acumula variação positiva de 8,81% no ano e 9,26% em 12 meses. Em julho, ainda segundo o Fipezap, o metro quadrado médio na capital alcançou o valor de R$ 6.326.

A média brasileira do Fipezap em julho ficou em 0,76%, maior crescimento em mais de uma década. O pico da série foi em janeiro de 2014, com uma alta de 0,77% em ralação ao mês imediatamente anterior. O dado nacional também é a segunda alta seguida. Em junho, o aumento médio do valor dos imóveis anunciados para a venda em todo o Brasil foi de 0,61%. Nos primeiros sete meses de 2024, os preços nacionais subiram, em média, 4,34%. No acumulado dos últimos 12 meses até julho, houve expansão de 6,53%.