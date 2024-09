COMIDA BOA E DE QUALIDADE

Salvador Restaurant Week confirma 24ª edição com novos restaurantes; aos detalhes

Estarão na lista o Gero, do Hotel Fasano Salvador; o Boia, do chef Kaywa Hilton; e o Genaro, recentemente inaugurado no Wish Hotel da Bahia, sob comando de Vini Figueira. Com mais de 60 anos de história, o Chez Bernard, comandado pelo chef Laurent Rezette, também está entre as novidades da próxima edição.