Salvador sedia evento que definirá malha aérea da temporada de inverno

Crédito: Divulgação

A cidade de Salvador receberá de 16 a 18 de agosto a Conferência Nacional de Slots (SCB 2023) da temporada Winter23. Com a presença de mais de 50 profissionais do setor, o evento terá uma rodada de negociações de horários de voos entre empresas aéreas e aeroportos brasileiros, visando aprimorar e otimizar as operações aéreas no país durante a temporada de inverno.



A SCB 2023 reunirá, no Catussaba Resort Hotel, representantes de malha das empresas aéreas, coordenadores de slot de aeroportos e a Anac para discutir e definir a malha aérea brasileira para a temporada de inverno de 2023 da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA).

Os participantes serão recepcionados, no dia 15 de agosto, com uma das mais bonitas experiências da cidade. Um evento de boas-vindas será promovido com apoio da Setur-BA no Museu de Artes Modernas – MAM, durante o pôr do sol.

Além da programação oficial, a conferência contará com atividades extras voltadas para a experiência cultural, proporcionando aos convidados uma imersão na infraestrutura técnico-turística do destino.

Marcus Campos, Gerente de Marketing e Negócios Aéreos da Vinci Airports no Brasil, expressou o entusiasmo da empresa em sediar a conferência. "Essa escolha reforça o papel estratégico do aeroporto de Salvador como um dos principais hubs da aviação nacional. A Vinci Airports está comprometida em contribuir para o crescimento da conectividade aérea no Brasil, e esse evento é uma oportunidade única para discutirmos e definirmos a malha aérea para a próxima temporada de inverno”.