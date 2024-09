COMÉRCIO EXTERIOR

Salvador sedia fórum de Logística, Infraestrutura e Transportes

Evento reunirá executivos e autoridades dos setores nos dias 26 e 27 deste mês, na FIEB

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 13:31

Evento chega a Salvador pela primeira vez Crédito: Divulgação

O 1º Fórum Estadual de Logística, Infraestrutura e Transportes - Bahia Export 2024, promovido pelo Grupo Brasil Export, vai reunir executivos e autoridades dos setores, nos dias 26 e 27 deste mês de setembro, em Salvador. O evento será realizado na FIEB com programação que inclui visita técnica ao Cimatec, painéis sobre regulação fundiária e licença ambiental, indústria e transição energética, infraestrutura e portos, além de palestras e momentos de convivência.

Os convidados serão recepcionados pelo CEO do Grupo Brasil Export, Fabrício Julião e os presidentes do Conselho Nacional do Brasil Export, José Roberto Campos, e do Conselho do Bahia Export, Roberto Oliva. Já está confirmada a presença dos ministros Jorge Messias, da Advocacia Geral da União (AGU), e de Silvio Costa Filho dos Portos e Aeroportos, além de Paulo Câmara, presidente do BNB, Wanger Rocha, diretor financeiro e de crédito do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

Os setores de infraestrutura e logística são fundamentais para o país alcançar melhores índices de desenvolvimento econômico e competitividade no mercado internacional. A Bahia vem apostando no crescimento da produção industrial com grande potencial de desenvolvimento. Neste cenário, o CEO Fabrício Julião diz que a realização do Bahia Export vai garantir visibilidade e estimular reflexões e ações para aumentar a competividade do setor produtivo e das operações logísticas em território baiano.

“Os encontros regionais discutem as diversas realidades de norte a sul, de leste a oeste do país, mas existem as necessidades locais e por isso criamos os conselhos seccionais com os principais representantes dos segmentos para tratar de pautas de cada estado. Com o Bahia Export 2024, vamos colocar os holofotes sobre as questões de infraestrutura e logística baianas e destacar o protagonismo na economia nacional, assim como faremos nos próximos fóruns. Queremos realizar até 7 fóruns estaduais no ano”, informa Julião.