Salvador tem um dos 10 bairros mais caros para comprar imóvel no Nordeste

Crédito: Carlos Santiago (@myphantomtoy)

Um dos lugares mais famosos do Brasil, por conta do Carnaval e de alguns dos pontos turísticos mais visitados e queridos como o Farol e a praia do Porto, o bairro da Barra é o único de Salvador que figura entre os 10 mais caros da região Nordeste para se comprar um imóvel, de acordo com o Índice Fipe Zap+ de agosto.



Por lá, o valor de compra do metro quadrado é cotado, em média, por R$ 8.361, figurando na 9ª posição do ranking, que é dominado por quatro capitais.

O metro quadrado mais caro da região ficou com o Meireles (foto abaixo), em Fortaleza: R$ 9.757.

A capital cearense tem ainda mais dois bairros no top 10: De Lourdes, com o metro quadrado cotado a R$ 8.686, e Engenheiro Luciano Cavalcante, R$ 8.527.

A cidade com mais bairros na lista de agosto é Maceió. A capital alagoana tem quatro colocações no ranking: Pajuçara, a segunda região mais cara, com o metro quadrado a R$ 9.452; Jatiúca, em quarto lugar, saindo a R$ 8.903; Ponta Verde, em quinto, com R$ 8.850 por m²; e Jacarecica, em sétimo, com R$ 8.669.

Completam a lista Cabo Branco, em João Pessoa (R$ 9.189), em terceiro lugar, e Boa Viagem, no Recife (R$ 8.132), o décimo da lista.

De modo geral, o preço dos imóveis para venda na capital dos baianos subiu 0,61% em agosto, indo a +5,97% no acumulado do ano. Já considerando os últimos 12 meses, a alta é de 5,78%, com preço médio do metro quadrado, no mês passado, de R$ 5.865. A plataforma calcula os dados dentro de um universo, em Salvador, de 44.472 anúncios.

Veja a lista completa da região:

1 - Meireles (Fortaleza) R$ 9.757

2 - Pajuçara (Maceió) R$ 9.452

3 - Cabo Branco (João Pessoa) R$ 9.189

4 - Jatiuca (Maceió) R$ 8.903

5 - Ponta Verde (Maceió) R$ 8.850

6 - De Lourdes (Fortaleza) R$ 8.686

7 - Jacarecica (Maceió) R$ 8.669

8 - Luciano Cavalcante (Fortaleza) R$ 8.527

9 - Barra (Salvador) R$ 8.361