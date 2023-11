Salvador terá encontro de blocos afros na Praça Castro Alves no sábado (25)

Praça Castro Alves. Crédito: Tiago Caldas/Arquivo Correio

Um dos momentos mais aguardados da agenda do Salvador Capital Afro (Novembro Negro) será realizado no sábado (25), no Centro Histórico de Salvador. Os blocos afros e afoxés da cidade vão sair em desfile e haverá dois pontos de concentração, um na Rua Chile e outro na Avenida Sete de Setembro, nas imediações da Casa D'Itália. O ponto de encontro será aos pés do poeta Castro Alves, onde os grupos vão fazer um Carnaval fora de época. O objetivo é celebrar a cultura negra.

Nesta sexta-feira (17), os blocos fizeram uma apresentação coletiva no Centro Cultural da Barroquinha, oferecendo um aperitivo do que será o evento. Os tambores ressoaram pelas escadarias e alcançaram a Praça Castro Alves. Turistas e baianos atraídos pelos sons e pelas cores aproveitaram para registrar o momento em fotos e vídeos.

Os cortejos acontecerão das 14h às 22h, e os encontros na Praça Castro Alves começam a partir das 15h30 (confira a ordem abaixo). Vão desfilar os blocos Olodum, Ilê Ayiê, Malê Debalê, Afoxé Filhos de Gandhy, Cortejo Afro, Muzenza, A Mulherada, Didá, Bloco da Capoeira e Araketu. A vice-prefeita, Ana Paula Matos, informou que o desfile dos blocos afros e afoxés entrou para a agenda fixa de eventos da cidade. Será realizado sempre no último fim de semana de novembro.

“Salvador quer mostrar para o mundo o orgulho que tem do seu povo, da sua história e da sua cultura. E nesse mês em que celebramos a cultura negra e o Salvador Capital Afro estamos separando esse dia para fazer o mundo voltar os olhos para os blocos afros e afoxés. Eles já desfilam no Carnaval, mas nada mais gratificante do que desfiar no mês da consciência negra”, afirmou.

Os desfiles serão realizados com as bandas percussivas no chão, sem cordas, e com trios elétricos ou pranchões. O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, destacou que o desfile reafirma a importância de celebrar a identidade negra e apontou os impactos da agenda cultural na economia da cidade. Atualmente, a taxa de ocupação dos hotéis está entorno de 85%.

“Estamos tendo um ano excelente para o turismo. Setembro foi o mês de maior alta de ocupação de hotéis dos últimos dez anos. Salvador tem sido eleita e reafirmada como o principal destino do Brasil no mundo e a arrecadação de ISS cresceu muito nos primeiros dez meses em relação ao ano anterior, ou seja, é a cidade ativa. E isso tem a ver com toda essa programação turística, cultural e de eventos, e um verão que está apenas começando”, afirmou.

O evento está sendo inteiramente patrocinado pela prefeitura. Atualmente, existem 11 blocos afro e de afoxés em Salvador. O presidente da Liga que representa a categoria, Cláudio Araújo, acredita que o desfile pode ajudar a impulsionar a visibilidade dos grupos e possibilitar novas oportunidades de contratos.

“Isso nada mais é do que chancelar aquele grito que a gente sempre deu. ‘Reparação já!’. É reverberar o que Manuel Faustino, Lucas Dantas, Pacífico Licutan e Luiza Mahin, da Revolta dos Malês, pediam, ou seja, igualdade, fraternidade e essa cordialidade. É um momento novo para a cultura e estamos muito gratos por isso”, disse.

Pelourinho

• Desfile começa com o cortejo de 100 baianas juntamente com os Filhos de Gandhy, A Mulherada, Filhas de Gandhy, Didá e Olodum.

Avenida Sete de Setembro

•Será o ponto de partida para os desfiles do Cortejo Afro, Bloco da Capoeira, Araketu, Malê de Balê, Ilê Aiyê e Muzenza.

Confira a ordem dos encontros:

• Filhos de Gandhy e Cortejo Afro;

• Didá e Malê Debalê;