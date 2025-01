CINEMÃO

Salvador terá evento com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo

Os ingressos do cinema são gratuitos

Salvador recebe, no mês de outubro, o Open Air Brasil, evento cultural que exibe na maior tela de cinema a céu aberto do mundo (cerca de 325m², equivalente a uma quadra de tênis), diversos filmes ao longo de 12 dias por edição.

Neste ano, cinco cidades brasileiras serão contempladas, incluindo Salvador, e haverá uma grande novidade: a realização de mais 50 edições do Cinema Inflável, também ao ar livre e com uma tela inflável de 10m x 6m, com exibições em localidades onde não há salas de cinema.