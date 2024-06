TRANSPORTE

Salvador terá frota exclusiva de ônibus elétricos até 2049

Salvador é a terceira cidade brasileira com o maior número de veículos elétricos em circulação e a previsão é que, até 2049, a cidade não conte mais com veículos poluentes atendendo o transporte público. A estimativa foi divulgada pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com Diogo Pires, diretor de Planejamento de Transportes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a maior parte dos gases emitidos na cidade vem da frota de ônibus. “São 58,3%, as outras fatias são de resíduos (21,3%) e da matriz energética (20,4%). Estamos enfrentando situações de eventos climáticos extremos e chegamos a uma zona que não é mais de conforto. Precisamos começar a mitigar esses efeitos”, diz.

As principais cidades do mundo já começaram a traçar estratégias para transformar suas frotas de transporte coletivo em 100% elétricas. O movimento surge diante das necessidades de frear os impactos causados pelas emissões dos gases de efeito estufa provenientes dos veículos que usam combustíveis fósseis.

Baixo custo de manutenção

Além de serem considerados silenciosos, os ônibus elétricos têm baixo custo de manutenção e são capazes de rodar até 250 km com uma carga total de quatro horas. Inclusive, Salvador conta com um eletroterminal — o maior do Brasil em área pública, construído ao lado da Estação Rodoviária do BRT. O segundo está em fase final de elaboração do projeto.