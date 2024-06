Três suspeitos são presos por furtar materiais elétricos avaliados em R$ 5 milhões

Três homens foram presos em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, com uma carga de origem criminosa. Com os suspeitos, que foram autuados em flagrante por receptação na quarta-feira (5), foram localizados materiais elétricos de grande porte, cujo valor estimado chega a R$ 5 milhões.