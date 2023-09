Salvador terá mais um voo semanal direto para Madri

A partir de dezembro Salvador passará a contar com mais um voo direto para Madri, na Espanha. A ampliação acontece após uma reunião entre a companhia aérea Air Europa e o ministro do Turismo, Celso Sabino, que esteve na capital espanhola nesta semana.



Atualmente, já existem dois voos nas quartas e sextas. O terceiro voo será inaugurado em dezembro. O dia da semana ainda não foi divulgado.



A rota aérea Salvador-Madri foi suspensa durante a pandemia e retomada em dezembro do ano passado com dois voos semanais saindo do solo baiano às 22h55 com quase 300 passageiros e previsão de pouso em Madri às 11h25. No retorno, o voo UX83 parte da capital espanhola às 15h25, com chegada prevista a Salvador às 20h30.