Salvamar registra 22 afogamentos durante o feriadão de São João

Salvamar. Crédito: Bruno Concha/Secom

Vinte e dois afogamentos foram registrados em Salvador durante o feriadão junino, entre os dias 22 e 25 de junho. Além dos afogamentos, foram realizadas 1.996 ações preventivas, além de dois casos de apoio à população em via pública.



Segundo a Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar), vinculada à Secretaria de Ordem Pública (Semop), dentre as ocorrências, os agentes ajudaram uma vítima de afogamento na praia de Pedra do Sal, em Itapuã, que teve o primeiro salvamento realizado por um surfista local. Posteriormente, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além disso, foram efetuadas ações de primeiros socorros em banhista que sofreu escoriações em Patamares. De acordo com a Salvamar, as praias com maior número de ocorrências foram Jaguaribe, Piatã, Itapuã, Stella Maris e Aleluia.

O coordenador do serviço, Kailani Dantas, dá dicas aos banhistas que seguem frequentando as praias soteropolitanas, mesmo com a chegada do inverno. "É preciso ter o cuidado de se banhar sempre em locais onde existam postos salva-vidas, observando a sinalização existente, de modo a saber a situação atual daquela praia, onde se deve ou não tomar banho, em qualquer estação do ano", disse.