Santa Izabel completa 131 anos: veja fatos que marcaram a história do hospital

Localizado no bairro de Nazaré, hospital foi fundado em 1893

Da Redação

Publicado em 30 de julho de 2024 às 08:00

Hospital Santa Izabel Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Fundado em 1893, o Hospital Santa Izabel (HSI) completa 131 anos nesta terça-feira (30). Conhecido por ser um dos hospitais mais tradicionais da capital, o HSI acompanhou os avanços tecnológicos desenvolvidos ao longo do centenário. O investimento em tecnologia, inclusive, a coloca como instituição pioneira em muitos aspectos. Em 2019, consagrou-se como o primeiro hospital a realizar cirurgias robóticas, procedimentos menos invasivos realizados com o auxílio de robôs. De lá para cá, mais de 2,5 mil pacientes foram beneficiados com a técnica.

Em junho deste ano, um novo Centro Cirúrgico foi inaugurado na unidade. Dessa forma, o HSI se tornou o primeiro do Norte e Nordeste a atuar com dois equipamentos do tipo. Além disso, a adição praticamente dobrou a capacidade do hospital para cirurgias. No novo equipamento, são realizados procedimentos de diversas especialidades, incluindo cirurgias cardíacas e oncológicas.

O pioneirismo evidente não é de hoje. Foi no HSI que o professor e médico Manuel Augusto Pirajá da Silva, especialista em doenças tropicais, identificou e fez a descrição completa do Schistosoma mansoni, parasita que causa a esquistossomose intestinal, conhecida como barriga d’água. O feito aconteceu em 1908, 15 anos depois da fundação do hospital. Já no dia 2 de outubro de 1915, a primeira transfusão de sangue da Bahia também ocorreu na instituição.