DEVOÇÃO

Missa homenageia memória dos 309 anos da morte de Madre Vitória

Fieis foram à Igreja do Convento do Desterro, em Salvador, celebrar a história da religiosa que está em processo de canonização

Na homenagem aos 309 anos da morte da religiosa, na Igreja do Convento do Desterro, em Salvador, mesmo local onde a religiosa viveu e morreu com fama de santidade, o Cardeal lembrou das virtudes de Madre Vitória e do seu intenso trabalhado com os mais necessitados.