2 DE JULHO

Cerimônia religiosa celebra a importância da Independência do Brasil na Bahia

Evento realizado na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus, reuniu autoridades política e religiosas

Um evento especial realizado na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus, atraiu a atenção de quem passava pela região na manhã desta segunda-feira (1°). O Te Deum é uma cerimônia em homenagem ao 2 de Julho, é celebrada há 200 anos e reverencia as lutas pela independência do Brasil na Bahia. Representantes dos povos originários e das Forças Armadas acompanharam a cerimônia.