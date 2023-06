Saúde de Compadre Washington: Entenda o que é crise hipertensiva

O cantor Compadre Washington, de 61 anos, permanece internado nesta quarta-feira (28), após ter uma crise de hipertensão arterial durante uma apresentação em cima do trio na cidade de São Sebastião do Passé, região metropolitana de Salvador. O cantor da banda É O Tchan ainda não tem previsão de alta e vai continuar em repouso na unidade de saúde Mater Dei, em Salvador.

Para saber a gravidade da crise hipertensiva, é preciso entender a pressão arterial. Para casos urgentes, a pressão é verificada entre 180/120 mmHg; Já para crises de emergência, pode ocorrer a mesma quantidade, mas é considerava severa quando há danos com risco de vida aos órgãos do corpo, segundo o PebMed, portal de notícias e atualizações em Medicina.

Já as bebidas alcoólicas precisam ser consumidos com moderação ou parar com a ingestão. Por fim, as atividades físicas são essenciais para que o coração e a pressão estejam bem.