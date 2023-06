Compadre Washington está estável na UTI, mas sem previsão de alta

Compadre Washington, cantor da banda É O Tchan, está clinicamente estável e de repouso na UTI, mas sem previsão de alta, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Mater Dei na noite desta terça-feira (27). O artista deu entrada na noite desta segunda-feira (26) , após uma crise hipertensiva enquanto estava no trio durante o arrastão dos ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

"Compadre Washington agradece a todos que estão torcendo pela sua plena recuperação e a todo atendimento e atenção que lhe foi disponibilizada no município de São Sebastião do Passé, tanto da prefeitura, quanto do corpo médico e de enfermagem", diz em nota a assessoria do cantor.