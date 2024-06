SAIBA SERVIÇOS

Saúde nos Bairros inicia atendimentos no Vale dos Barris

Atendimento é por ordem de chegada, das 7h da manhã até as 17h

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 14:47

Saúde nos Bairros Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Nesta terça-feira (25), o Programa Saúde nos Bairros, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou os atendimentos no Vale dos Barris, dentro do estacionamento do São Raimundo, localizado em frente ao Shopping Orixás Center.

Diversos serviços, como vacinação, consultas médicas, exames laboratoriais (sangue, fezes, urina), eletrocardiogramas, ultrassonografias variadas, cardiologista, clínico geral, urologista, dentre outros, estarão disponíveis para a população na localidade até o próximo dia 6.

Moradora da Rua Carlos Gomes, Josélia Conceição soube que o programa seria realizado próximo de onde reside e aproveitou para fazer um check-up. “É muito bom este programa, uma oportunidade de ter um lugar para fazer exames de forma mais prática e próxima”, opinou.

O motorista Raimundo dos Santos contou que está há dois anos tentando fazer regulação e espera conseguir finalizá-la com a ajuda do programa. “Esse serviço que eles estão oferecendo me ajudou bastante, me orientando ao acesso aos procedimentos. Fui ao médico clínico, ao cardiologista, fiz exame da tireoide, fiz ultrassonografia, marquei exame de sangue e urina. Venho sendo bem atendido”, pontuou.

A diretora da Regulação, Controle e Avaliação da SMS, Daniela Alcântara, disse que a expectativa é de ampliar o rol de procedimentos e alcançar mais bairros, além de qualificar ainda mais o programa. “A proposta itinerante permite que o serviço de saúde chegue mais próximo da população, diminuindo as ausências dos pacientes e possibilitando que os usuários acessem os serviços em horários alternativos e mais perto de suas residências”, avaliou.

Para ter acesso ao Saúde nos Bairros, os pacientes devem apresentar Cartão SUS, RG e, caso necessário, o guia dos exames pretendidos. Caso não tenha requisição, o paciente pode adquiri-la com o médico clínico no próprio local e realizar os exames na mesma hora. O atendimento é por ordem de chegada, das 7h da manhã até as 17h.