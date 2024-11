SEGURANÇA

Seap realiza operação nacional em presídio no interior da Bahia

Policiais fazem revistas no Conjunto Penal de Paulo Afonso, desde a segunda-feira (18)

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 08:02

Seap deflagra operação nacional em Paulo Afonso Crédito: Tony Silva- Nucom/Seap

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) deflagrou uma operação nacional no Conjunto Penal de Paulo Afonso, no Vale São-Franciscano da Bahia. As ações fazem parte de um conjunto de ações realizadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

As revistas começaram na segunda-feira (18), quando foram realizas buscas detalhadas e em 28 celas com cerca de 300 presos. O objetivo é impedir a entrada de materiais ilícitos e eletrônicos, além de eliminar qualquer possibilidade de comunicação e articulação dos internos com criminosos do lado de fora da unidade penal.

Além das equipes do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), da Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP) e policiais penais ordinários, a turma que está participando do 2º Curso de Operações Prisionais Especializadas (Cope-BA) da Seap, acompanhada de instrutores do Geop e da Polícia Militar, também está atuando na intervenção, como parte prática da capacitação que está em fase conclusiva.