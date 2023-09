Secretaria de Saúde confirma segundo caso de raiva em morcego em Feira de Santana

A Secretaria Municipal de Feira de Santana confirmou o segundo caso de raiva em morcego na cidade neste ano. O animal foi achado no bairro Gabriela, onde uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses esteve para realizar ações de prevenção e proteção. O caso anterior foi registrado no bairro Caseb.

A vacinação ocorrerá nos dias 11, 13 e 14 de setembro, das 9h às 14h. No primeiro dia, equipes vão atuar no posto de saúde Homero Figueiredo, no bairro Gabriela. No segundo dia, a imunização será no posto de saúde do Caseb II e o encerramento na Associação de Moradores do Caseb I.