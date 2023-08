Feira de Santana confirma caso de raiva em morcego

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Feira de Santana e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), confirmaram um caso de raiva em um morcego, após a análise das amostras feitas pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen). O anúncio foi feita nesta quinta-feira (24).



O animal infectado não teve contato com pessoas. Mesmo assim, a equipe do CCZ intensificou a busca ativa na região para identificar se há circulação da doença no município.