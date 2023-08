Secretaria de Saúde oferece serviços gratuitos para homens no Salvador Norte Shopping

A Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com o Salvador Norte Shopping, promove nesta quarta (9) até sexta-feira (11) a ação Saúde do Homem, com diversos serviços médicos gratuitos voltados para a saúde e bem-estar masculino. Serão oferecidos atendimento médico clínico, vacinas contra Covid-19 e Influenza (gripe), aferição de pressão arterial, orientações de planejamento reprodutivo e encaminhamento para vasectomia, além de orientação nutricional, dentre outras opções.

O Saúde do Homem acontece no piso L1, do shopping, das 9h às 17h. A atividade é parte das ações em comemoração ao Dia dos Pais da SMS e do estabelecimento comercial.