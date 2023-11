Secretaria de Saúde promove ações para os homens neste fim de semana

A Secretaria Municipal da Saúde vai promover um fim de semana com ações e serviços voltados, em especial, para a promoção e fortalecimento da saúde ao público masculino de Salvador. O “Intensivão Novembro Azul” acontecerá em mais de 60 unidades de saúde, além do Saúde nos Bairros em São Tomé de Paripe e Novo Horizonte, simultaneamente, das 8h às 16h.



Em São Tomé de Paripe, a estrutura para atendimento está montada na Rua Santa Filomena, 610 (rua da USF São Tomé de Paripe), em frente à loja de materiais de construção Pague Menos. Já em Novo Horizonte, na Rua Albino Fernandes, estacionamento da Escola Municipal Novo Horizonte, no final de Linha de Novo Horizonte. No sábado (25), serão ofertadas, por demanda espontânea, consultas com médico cardiologista, clínico geral, urologista; ultrassonografias; eletrocardiograma e vacinação. Já no domingo, serão atendidos os pacientes já agendados previamente na rede. Além disso, serão realizados agendamentos para cirurgia eletiva e vasectomia.